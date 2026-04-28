Возобновление контактов с Россией неизбежно, заявил президент Финляндии Александр Стубб, отметив, что в Европе продолжаются дискуссии о сроках и формате возможного диалога.

"В "коалиции желающих" или где-либо еще не бывает дискуссий, в которых мы бы не касались темы того, кто, когда, где и как должен общаться с Россией. Сейчас - с европейской точки зрения - мы делегировали эту роль Соединенным Штатам, и из-за войны в Иране этот разговор сейчас поставлен на медленный огонь. Так что я полностью согласен с президентом [Эстонии Аларом] Карисом, что придет время, когда мы должны будем открыть каналы коммуникации с Россией. Вопрос в том - когда", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста эстонского национального гостелерадио ERR.

По словам Стубба, остается открытым ключевой вопрос, произойдет ли возобновление диалога с Москвой до завершения конфликта на Украине или после этого. Он добавил, что Россия "по-прежнему останется соседом Финляндии и Эстонии".

Ранее президент Эстонии призвал европейские страны вместе вести подготовку к переговорам с РФ.