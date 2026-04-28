Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер усомнился в будущем НАТО, особенно как трансатлантического альянса.

Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Der Spiegel.

«В будущем мы больше не сможем просто полагаться на США. Я сомневаюсь и в том, выживет ли НАТО... По крайней мере, как трансатлантический альянс», — отметил он.

Бывший министр подчеркнул, что полагает разумным создание «европейского НАТО».

