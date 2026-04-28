«Прозрение» Мерца: почему главный союзник больше не верит США

Даже самые верные союзники Вашингтона начинают сомневаться в США, пишет журналист «Ведомостей» Алексей Никольский. «Один из самых проамериканских» канцлеров Германии Фридрих Мерц публично усомнился, что у США есть внятная стратегия по войне в Иране.

Речь идет о выступлении Мерца на встрече с учащимися гимназии на западе Германии. Канцлер отметил, что иранцы оказались очень искусными переговорщиками, а у американцев «нет по-настоящему убедительной стратегии».

По мнению Никольского, Мерц признал, что США недооценили иранские ресурсы. Выступая перед немецкой молодежью, Мерц напомнил об уроках Афганистана и Ирака: начать эти войны было легко, но вскоре США «увязли» в них.

Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном

Канцлер подчеркнул, что Германия вынуждена нести колоссальные экономические убытки из-за блокады Ормузского пролива, ставшей прямым следствием американских действий. При этом Берлин оказался в ловушке: не мешая атакам США, он всё равно рискует попасть в список «бесполезных» союзников в глазах Трампа из-за недостаточно активной помощи.

Сам Евросоюз при этом утратил возможность влиять на ситуацию или выступать посредником. После участия в окончательном развале ядерной сделки европейские страны лишились доверия Тегерана. Теперь роль миротворцев перешла к Пакистану и другим крупным соседям Ирана, в то время как роль ЕС в ближневосточном урегулировании остается номинальной.

Европа оказалась в ситуации, когда её ресурсы тратятся в расчете «переждать» эпоху Трампа. Если в качестве экономического и военного донора Украины у ЕС - основная роль, предложить нечто подобное арабским странам Брюссель не может.