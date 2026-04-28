Польша освободила российского археолога Бутягина

Российского археолога Александра Бутягина освободили из польской тюрьмы. Эту информацию подтвердил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о договоренностях между Польшей и Белоруссией по обмену заключенными. Как уточнил Сикорский, среди лиц, обмен которых произошел, был Бутягин.

До этого польский суд санкционировал передачу Бутягина украинской стороне по обвинению в проведении незаконных археологических раскопок на территории Крыма.

Посольство РФ передало Эрмитажу письмо арестованного Бутягина

Археолог был арестован в Варшаве в начале декабря 2025 года. Он находился в Польше для проведения лекций. Запрос на его задержание поступил из Украины.

По мнению Киева, раскопки в Крыму нанесли ущерб объектам культурного наследия на общую сумму в 200 млн гривен, что равно примерно 380 млн рублей. Бутягин в ответ заявил, что работал исключительно в интересах мировой науки.