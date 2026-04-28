CNN узнал о сближении позиций США и Ирана на закрытых переговорах

США и Иран ведут интенсивные непубличные консультации, и позиции сторон постепенно становятся ближе, узнал CNN. По данным телеканала, это происходит несмотря на жесткую публичную риторику.

Хотя второй раунд переговоров между делегациями не состоялся, собеседники CNN утверждают, что реальные разногласия между Вашингтоном и Тегераном не столь глубоки, как может показаться. Текущие контакты, по их информации, сосредоточены на поэтапной схеме урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

На первом этапе возможных договоренностей обсуждается обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив. Вопрос иранской ядерной программы, как отмечают источники телеканала, предполагается вынести на более позднюю стадию.

По данным CNN, посредники добиваются скорейшего соглашения и считают, что ближайшие дни станут решающими. При этом телеканал отмечает, что сохраняется риск выхода США из переговорного процесса и возвращения к военному сценарию.