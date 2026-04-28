В Польше возмутились освобождению серийного маньяка по кличке Ломяж

Жители Польши возмущены и напуганы освобождением из заключения серийного маньяка Хенрика Р. по кличке Ломяж (Łomiarz), который покидает исправительное учреждение после отбытия полного срока наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ и социальные платформы.

© Московский Комсомолец

В 90-х годах маньяк нападал на женщин, которых бил по голове обрезком трубы. Его жертвами стали несколько десятков человек, пятеро из которых скончались. Новость вызвала волну возмущения в польском сегменте интернета.

Пользователи пишут, что боятся выходить на улицу и опасаются за своих дочерей. Премьер-министр Польши Дональд Туск также прокомментировал ситуацию, но его слов в предоставленных материалах нет.

Несмотря на отбытый срок, правосудие не намерено терять маньяка из виду. Он будет носить на ноге электронный браслет слежения 24 часа в сутки, а также пройдёт терапию против агрессивного поведения. Первое нападение зафиксировано 23 марта 1992 года. После задержания в 1993 году Ломяж получил 15 лет, освободился в 2008-м, но уже через год снова совершил нападение. Всего он провёл в тюрьме более 30 лет. Самой младшей жертве было 22 года, самой старшей — 88.