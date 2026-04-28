Первая леди США Трамп в юбке и лодочках со змеиным принтом снялась с Карлом III

Первая леди США Мелания Трамп восхитила поклонников образом на встрече с королем Великобритании Карлом III и его супругой, королевой Камиллой. Фото и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Дональд Трамп и его жена Мелания приняли членов королевской семьи в Белом доме. Для встречи первая леди США выбрала желтый костюм с юбкой от Adam Lippes и туфли на каблуках со змеиным принтом от Manolo Blahnik. Жена Дональда Трампа позировала перед фотографами с уложенными в локоны волосами и макияжем.

Читатели Daily Mail восхитились внешним видом Мелании Трамп.

«Всегда потрясающе!», «Мелания — очень элегантная леди», «Миссис Трамп всегда выглядит великолепно в любом наряде. Прекрасная леди», — писали интернет-пользователи.

8 апреля Дональд Трамп и Мелания устроили перед Белым домом пасхальное катание яиц. Первая леди США появилась на торжественном мероприятии в белой облегающей футболке, широких брюках в тон и темно-синем жакете. Мелания Трамп вышла на публику с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Президент США предпочел темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук. На одном из кадров супруги позировали рядом с гигантским кроликом.