Захарова: продление военного положения показывает, что Зеленский не хочет мира

Продление военного положения и продолжение насильственной мобилизации на Украине указывают на то, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, пишет РИА Новости. "Зеленский не хочет мира, это очевидно. Он стремится к бесконечному затягиванию боевых действий", — заявила дипломат. 27 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года. В конце января украинский лидер подписал закон о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней — до 4 мая 2026 года. До этого Зеленский заявил, что отменит военное положение и мобилизацию на Украине только после получения гарантий безопасности. Политик настаивает, что они должны включать в себя мониторинг и присутствие партнеров Киева и быть получены одновременно с договоренностями о завершении боевых действий.