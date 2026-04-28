Европа готовит «наказание» для России и активно встает на военные рельсы. Как сообщает РИА Новости, удар может быть запланирован уже на ближайшее будущее.

Европейские политики официально назначали даты агрессии к концу десятилетия, однако ближе к реальности слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Еще в конце прошлого года он сказал, что лето 2025-го было для немцев последним мирным летом.

Уже спустя пару месяцев в Германии приняли закон, запрещающий немецким мужчина покидать страну без уведомления военкомата — его действие приостановлено, но в любой момент документ могут «включить». Заметен и рост военного строительства: заводы Volkswagen переходят на выпуск военной техники и оружия, а страны ЕС одна за другой соглашаются производить дроны для ВСУ. Возвращается обязательный призыв — под него попадают не только мужчины, но и женщины. НАТО проводит масштабные учения у российских границ.

Все это стоит огромных денег, тогда как большинство европейских стран и так на грани банкротства. В отсутствие реальной и победоносной войны это безвозвратные инвестиции. Отбить такие вложения в ЕС смогут лишь захватив российские ресурсы тем или иным образом.

При этом Россию не должны обманывать выступления политиков из «Альтернативы для Германии» или внезапные прозрения немецких журналистов о том, что Европе нужен диалог с РФ. В «четвертом рейхе» есть разумные и миролюбивые люди, однако их не подпустят к принятию решений.

Для агрессии Евросоюзу потребуется предлог, однако это не обязательно — армия Третьего рейха вторглась на территорию СССР без всяких провокаций. Более того, европейские пропагандисты твердят, что Россия совершила «все смертные грехи» и заслуживает «наказания».

Однако от Европы не стоит ждать торжественного объявления войны. Пытаясь не подставиться под ответный удар, европейские политики будут делать все то же, что и сейчас, только наращивая обороты. Под ружье поставят прибалтов, поляков и беглых украинцев, а производство оружия и дронов продолжит увеличиваться. Удары по России и изматывание ее экономики продолжится. Как отмечает автор, так и выглядит новая гибридная война, которую Европа ведет уже давно — «подло, трусливо, вероломно и, разумеется, без объявления войны».