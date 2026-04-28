Европа допустила ошибку, отказавшись от переговоров с Российской Федерацией в начале СВО на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Эстонии Алар Карис, сообщает Sputnik.

Евросоюз много вложил в Украину, отметил он. С точки зрения главы эстонского государства, не должно возникнуть ситуации, при которой в нужный момент за столом переговоров окажутся Соединенные Штаты, Российская Федерация и, возможно, еще какая-то третья страна, а Европы там не будет.

Вместе с тем Карис указал на то, что Европа упустила свой шанс стать участником переговорного процесса, и Москва более не заинтересована в контакте с ней.

В 2025 году президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры Европы по своей инициативе прекратили контакты с российской стороной, когда захотели нанести стране стратегическое поражение. При этом глава российского государства отметил, что инициатива о восстановлении диалога должна идти от самого Европейского союза.