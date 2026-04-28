В Новой Зеландии начались массовые протесты из-за ИИ

Участники массовой акции протеста у федерального суда в Окленде призвали остановить внедрение машин, которые «умнее людей». Кадры с места событий опубликовали «Известия».

По данным корреспондента издания Николая Мастерова, акция протеста проходит на фоне разбирательства, связанного с искусственным интеллектом. Участники митинга подчеркнули, что обеспокоены тем, как стремительно развиваются новые технологии и к чему это может привести.

«На кону миллиарды долларов, влияние в будущей индустрии. И именно этот процесс может определить, кто и на каких условиях будет контролировать развитие ИИ», — заметил он.

В свою очередь одна из активисток группы «Стоп ИИ» заявила, что ее очень сильно беспокоит то, чем развитие искусственного интеллекта может обернуться для всего человечества.

«Они хотят внедрить в мир машины, которые будут умнее людей, которые заменят нас. И они согласны на это. А я нет. Нужно остановиться», — пояснила она.

Ранее компания OpenAI, создавшая ChatGPT на основе искусственного интеллекта, начала работать с Пентагоном над несколькими проектами, включая проект по кибербезопасности. Таким образом стартап отказался от собственного запрета на предоставление искусственного интеллекта военным.

В компании при этом подчеркнули, что принципы OpenAI по-прежнему запрещают использовать ее технологии и разработки для производства оружия.