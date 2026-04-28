Обзор иноСМИ: ЕС в шаге от вымирания и «пощечина Украине от Израиля»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Кризис на Украине обостряется: ЕС вкачивает миллиарды, но их не хватает»

Перед получением новой помощи от ЕС Украина столкнулась с острым финансовым кризисом: согласно отчетам, государственных средств хватало только до июня. Новый кредит на 90 миллиардов евро должен покрыть около двух третей бюджета, а также оборонных расходов на 2026-2027 годы. Тем не менее остаются сомнения, хватит ли этих средств, пишет Berliner Zeitung. По словам дипломатов, финансовая дыра на 2027 год оказалась больше, чем предполагалось изначально; дополнительно требуется еще около 19 миллиардов евро. Всего до конца 2027 года Киеву может потребоваться около 45 миллиардов евро. Переговоры о предоставлении этих средств сейчас ведут западные государства и Япония. Но гарантий, что они выделят деньги, нет.

Вероятнее всего, Европе придется снова оказать финансовую поддержку Украине уже в следующем году, подчеркивает Berliner Zeitung. Чем сильнее Украина зависит от европейских денег, тем больше Киев заставляют отчитываться за каждый евро, чтобы западные спонсоры не теряли доверия. И как раз недавно очень некстати всплыл громкий скандал: антикоррупционное бюро разоблачило сотрудников украинского «Энергоатома», которые вымогали взятки у подрядчиков и присвоили около ста миллионов долларов. В скандале замешан Тимур Миндич, близкий соратник Владимира Зеленского, бежавший за границу. Расследование продолжается, и пока удалось вернуть лишь небольшую часть присвоенных средств.

«Украина получила пощечину от Израиля»

Корреспондент Axios Барак Равид сообщил в соцсети X со ссылкой на высокопоставленный украинский дипломатический источник, что в отношениях Израиля и Украины назревает кризис. По словам журналиста, это связано с сухогрузом, который направляется в порт Хайфы с партией российской пшеницы. Источник Равида заявил, что Киев следит за судном, поскольку считает зерно украинским, и «просто так это не оставит».

Если судну позволят пришвартоваться и разгрузиться, «последствия не заставят себя ждать» - в частности, это ударит по двусторонним связям стран, подчеркнул дипломат. По его словам, если Израиль не откажется принимать судно и его груз, Украина «оставляет за собой право на полный спектр дипломатических и международно-правовых мер». Как заявил собеседник Равида, Израиль «по сути, отмахнулся» от требований Киева по поводу предыдущего судна, которое уже разгружало зерно в порту Хайфы. Дипломат добавил, что это «выглядит как пощечина», учитывая «ту стратегическую добрую волю, которую проявила Украина», - от признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористами до введения уголовной ответственности за антисемитизм.

Трамп готов отвергнуть новую сделку с Ираном

По данным источников CNN, президент США Дональд Трамп не готов принять новое предложение Ирана по прекращению войны. Инициатива Тегерана предполагает возобновление судоходства через Ормузский пролив, но оставляет вопросы по иранской ядерной программе для будущих раундов переговоров. Ранее иранские государственные СМИ сообщали, что глава МИД страны Аббас Арагчи передал Пакистану список «красных линий», которые тот должен был довести до сведения американцев.

Два осведомленных источника CNN сообщили, что Трамп изложил свою точку зрения во время встречи со своей командой 27 апреля. Один из источников сказал, что Трамп вряд ли примет план, который был передан США на этой неделе. По словам американских чиновников, возобновление работы пролива без решения вопросов, касающихся обогащения и запасов урана, может лишить Америку ключевого рычага влияния на переговорах. В то же время, если пролив останется перекрытым, это продлит период высоких цен на энергоносители, который уже привел к резкому росту стоимости газа в США.

Китай обвинил ЕС в дискриминации из-за закона «Сделано в Европе»

Министерство коммерции Китая раскритиковало новый европейский закон о поддержке промышленности (закон «сделано в Европе»). В Пекине считают, что этот документ создает серьезные барьеры для инвестиций и представляет собой открытую дискриминацию, сообщает Xinhua. Представитель китайского министерства пояснил: закон вводит слишком много жестких требований для иностранных компаний в четырех ключевых сферах - это аккумуляторы, электромобили, солнечные батареи и критически важное сырье. Кроме того, Европа планирует отдавать предпочтение своим производителям при госзакупках и выдаче субсидий, фактически вытесняя всех остальных.

Китай уже направил официальную жалобу в Еврокомиссию. Пекин уверен, что такие правила нарушают принципы честной торговли и в итоге ударят по самой Европе, замедлив её переход на экологичные технологии. Китайцы требуют, чтобы Евросоюз убрал из закона требования о передаче технологий и перестал заставлять компании использовать только местные комплектующие. Если Европа проигнорирует эти замечания и примет закон в нынешнем виде, ударив по китайскому бизнесу, Пекин примет ответные меры, чтобы защитить интересы своих предприятий.

«Демографический спад и политический тупик в Европе»

Дебаты о демографическом будущем Европы возобновились, пишет The European Conservative. В последние годы проблема низкой рождаемости в странах ЕС привлекает все больше внимания, даже со стороны политического истеблишмента. Лидеры Западной Европы хранили молчание, пока главный национал-консерватор Европы, венгерский премьер Виктор Орбан, всеми силами сражался за повышение рождаемости в своей стране. Их попытки игнорировать демографические успехи Венгрии не улучшили ситуацию с рождаемостью в остальной части Европы. Напротив, демографический спад сейчас выходит на уровень кризиса, подчеркивается в статье. Согласно последним прогнозам Евростата, население ЕС к 2100 году сократится на 11,7 процента по сравнению с 2025 годом. В цифрах это означает, что к началу следующего столетия в Евросоюзе станет на 53 миллиона человек меньше.

Фактически речь идет о потере около 50 миллионов жителей в нынешних 27 странах-членах ЕС к 2100 году, в результате чего общее население союза едва будет дотягивать до 400 миллионов человек. Сокращение населения - один из самых устойчивых трендов в современном европейском обществе. Тем не менее большинство политических лидеров континента подходят к этому вопросу с «неуклюжей двойственностью». Многими европейскими странами управляют так называемые «коалиции Франкенштейна», единственная цель которых - не допустить консервативные и националистические партии к власти. Значительная часть левых считает, что рост населения вреден для экологии, и поэтому видит в демографическом спаде путь к предотвращению некой абстрактной климатической катастрофы в будущем, подчеркивается в статье.