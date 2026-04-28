На Западе сделали неожиданное признание о России и Иране
Ход конфликтов на Украине и Ближнем Востоке продемонстрировал, чем чревата агрессия против стран, богатых нефтью, сообщает Responsible Statecraft (RS).
Обе страны обладают богатыми природными ресурсами, из которых они могут получать деньги для поддержания своей деятельности в ходе противостояния с Западом, поделился своей точкой зрения автор публикации.
Как Российская Федерация, так и Иран показывают, что войны с государствами, обладающими значительными запасами нефти, приводят к стремительному росту цен на нее, говорится в статье.
СМИ сообщили о неожиданном повороте в переговорах Ирана и США
Поскольку спецпосланники президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не явились в Исламабад на мирные переговоры, глава МИД Ирана Аббас Аракчи 27 апреля продолжил свою челночную дипломатию, посетив Оман и Санкт-Петербург. По мнению обозревателя издания, несомненно, Иран и РФ - это две страны, которые во многих отношениях шокировали мировое сообщество своей стойкостью перед лицом ограничительных мер и эмбарго.
В понедельник президент России Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Санкт-Петербурге.