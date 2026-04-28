Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о территориальных уступках Украины говорят о политическом провале Европы.
Об этом на странице в социальной сети X заявил финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
По словам финского политика, позиция европейских лидеров по урегулированию конфликта на Украине начала меняться, поэтому в какой-то момент придется вести переговоры.
Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз.