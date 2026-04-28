СМИ сообщили о неожиданном повороте в переговорах Ирана и США

Телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил о неожиданном развитии американо-иранских переговоров. Согласно этим данным, сторонами активно обсуждается возможность возврата к положению, которое существовало до начала нынешнего вооруженного конфликта. Эта идея легла в основу потенциальной сделки, вокруг которой сейчас концентрируется непубличная дипломатическая работа.

По сведениям журналистов, посредники продвигают поэтапный план урегулирования. Первым и главным шагом должно стать возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив - критически важную артерию, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и газа. Только после восстановления статус-кво в этой зоне стороны планируют перейти к более сложной теме - иранской ядерной программе.

В США откровенно высказались о переговорах с Ираном

Хотя второй раунд официальных переговоров между делегациями пока не состоялся, источники CNN утверждают, что реальные позиции держав сегодня «не так далеко, как может казаться». Это вселяет в дипломатов осторожный оптимизм. В публичном поле ранее сообщалось, что первый раунд переговоров в Исламабаде (11 апреля) между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом не привел к прорыву, но и не завершился полным разрывом.

По данным телеканала, теперь «решающими для дипломатического разрешения могут стать ближайшие дни». На обе страны оказывается серьёзное внешнее давление с целью подписать хотя бы рамочное соглашение. Посредники, чьи имена не раскрываются, активно работают над тем, чтобы сблизить позиции по технологическим вопросам разблокировки пролива.

Тем не менее, даже в случае успеха на первом этапе, самый трудный пункт — ядерная программа Ирана — остается за скобками. Тегеран настаивает на праве на обогащение урана, а Вашингтон требует полного демонтажа военного ядерного потенциала. Однако, как отмечают аналитики, если стороны смогут договориться о статус-кво в проливе, это создаст прецедент для дальнейшего диалога по более сложным темам. Детали возможного второго раунда переговоров пока не разглашаются.