Раскрыт возможный сценарий «тихого госпереворота» на Украине

Проведение «тихого госпереворота» может изменить политический ландшафт Украины, а кандидатура нового президента страны уже стала предметом торга между Лондоном, Вашингтоном и Брюсселем. Об этом рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил о том, что на Украине запущен процесс ограничения власти Владимира Зеленского, при этом в планах смена спикера Верховной Рады, а также премьер-министра.

По словам члена совета движения «Другая Украина» Василия Вакарова, первая серьезная попытка отстранить Зеленского от власти была предпринята еще в ноябре 2025 года, однако тогда удалось ситуацию «сторговать».

«Зеленский узнал об этом, уволил Андрея Ермака с должности главы офиса президента и назначил на этот пост Кирилла Буданова* (включен в России в список экстремистов и террористов), Михаилу Федорову при этом отдали хлебное место министра обороны», — заметил он.

При этом, по его словам, принимавшие участие в попытке сменить власть на Украине глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко оказались недовольны сложившейся ситуацией. Теперь, по мнению эксперта, история повторяется, но ставки выше, а «предать Зеленского могут все — за деньги».

Самым простым юридическим инструментом Василий Вакаров считает переформатирование Верховной Рады. Борьба за кресло президента будет зависеть от того, кто займет пост спикера парламента. Если Юлия Тимошенко сумеет подчинить себе Раду, она попытается занять президентский пост. В случае прихода к власти в парламенте Арахамии «в стране начнется жесткая «драка» и череда предательств», уверен он.

Однако ключевым условием отставки Владимира Зеленского, по словам члена совета движения «Другая Украина», остаются гарантии личной безопасности и сохранности капиталов.

«Жить Зеленский может в Лондоне, и не только в Великобритании. Он владеет имуществом в разных странах», — пояснил политолог.

Он также обратил внимание на то, что ключевые решения будут приниматься не в Киеве, а на Западе. Американцы делают ставку на главу офиса президента Кирилла Буданова*, Великобритания готова поддержать в борьбе за президентское кресло посла в Лондоне Валерия Залужного, а Германия — мэра Киева Виталия Кличко. При этом в Брюсселе, вероятнее всего, будут выступать за мэра Львова Андрея Садового.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в Конституции Украины нет указаний на возможность продлевать полномочия президента — даже в условиях военного положения. По словам главы государства, по украинским законам продлить можно полномочия лишь одного органа власти — Верховной рады.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.