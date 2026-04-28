Комик Киммел пояснил шутку про вдовство Меланьи Трамп

Телеведущий Джимми Киммел, к увольнению которого призвал американский лидер Дональд Трамп, заверил, что его шутка про "ожидание вдовства" Меланьей никакого отношения к последовавшей позже попытке покушения на президента не имеет.

25 апреля мужчина открыл стрельбу в отеле, где проходил ужин ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президентской четы. Нападавшего обвинили в попытке покушения на Трампа. За несколько дней до нашумевшего мероприятия Киммел выпустил пародию на президента, в которой сравнил хозяйку Белого дома со вдовой, ожидающей наследства. Супруги потребовали от телеканала ABC принять меры против комика вплоть до его увольнения.

«Это была шутка об их разнице в возрасте, - прокомментировал ситуацию Киммел в своем шоу. - И том радостном выражении, которое мы видим на лице (первой леди) каждый раз, когда они находятся вместе».

По словам комика, на его шутку обратили внимание только после стрельбы и «там и намека не было на призыв к убийству». Киммел подчеркнул, что на протяжении многих лет выступает против насилия с применением огнестрельного оружия.

Известно, что в сентябре телеканал ABC уже отстранял популярного в Штатах комика от эфира после его шутки о реакции президента США на смерть активиста Чарли Кирка. Но через неделю шоу возобновилось.