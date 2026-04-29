Захарова обвинила Германию в затягивании дела по «Северным потокам»

Германия продолжает затягивать расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, немецкая сторона уклоняется от предоставления содержательной информации по этому делу как Совету Безопасности ООН, так и собственным гражданам, передает РИА «Новости».

Ранее посол России заявил о нежелании Дании раскрывать подрыв «Северных потоков».

В январе газета Der Spiegel писала, что Верховный федеральный суд Германии с высокой долей вероятности считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.