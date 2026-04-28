МИД Киргизии заявил, что новые санкции ЕС подрывают атмосферу доверия и противоречат заявлениям о сотрудничестве

Официальный Бишкек выразил решительное неприятие в связи с включением киргизских юридических лиц в 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза. Как заявили в Министерстве иностранных дел Киргизской Республики, односторонние ограничительные меры, вводимые Брюсселем, не только подрывают сложившуюся атмосферу доверия, но и вступают в явное противоречие с публичными заявлениями ЕС о намерении развивать всестороннее сотрудничество со странами Центральной Азии. Внешнеполитическое ведомство опубликовало официальный комментарий, в котором выразило сожаление в связи с применением в отношении республики так называемого антиобходного механизма.

Новый пакет санкций, направленный против Российской Федерации, предусматривает запрет на экспорт в Киргизию ряда товаров, включая станки с цифровым управлением. Основанием для таких ограничений, по заявлению европейской стороны, служит риск последующего реэкспорта данной продукции в Россию.

Кроме того, Евросоюз вводит запрет на проведение транзакций с четырьмя банками, расположенными на территории Киргизии, Лаоса и Азербайджана, которых в Брюсселе подозревают в оказании помощи РФ в обходе существующих санкционных режимов. В ответ на это киргизский МИД подчеркнул, что республика строго действует в рамках национального законодательства и своих международных обязательств, оставаясь приверженной принципам добросовестного международного сотрудничества.

В Бишкеке отметили, что на протяжении всего времени диалога с европейскими партнерами киргизская сторона демонстрировала открытый и конструктивный подход. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что республика выступает за совместную работу по предотвращению санкционных рисков на основе взаимного учета интересов, прозрачности и доверия. При этом в МИД выразили недоумение тем фактом, что, несмотря на регулярные переговоры, обмен визитами на высоком уровне и предоставление в Европейскую Комиссию всей запрашиваемой документированной информации, включая данные от государственных органов Киргизии, позиция Бишкека систематически игнорируется.

Особую обеспокоенность у киргизской стороны вызывает тот факт, что подобные односторонние решения Евросоюза принимаются на фоне неоднократно заявленных намерений развивать всестороннее сотрудничество не только с Киргизской Республикой, но и со всеми странами Центральной Азии. В МИД подчеркнули, что рестрикции подрывают усилия по содействию устойчивому развитию региона и укреплению партнерства. Бишкек остается приверженным нормам международного права и выступает против практики применения односторонних ограничительных мер в отношении третьих стран, не имеющих прямого отношения к конфликту.

Киргизская сторона рассчитывает, что Евросоюз пересмотрит свой подход в пользу конструктивного диалога, основанного на фактах и взаимном уважении.