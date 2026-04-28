На Украине рассказали об ультиматуме Мерца Зеленскому

Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об уступке Украиной территорий являются ультиматумом президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на странице в соцсети Х.

«Мерц открыто признал то, о чем шептались многие в Европе: Украине, возможно, придется смириться с безвозвратной потерей части своей территории в рамках любого будущего мирного соглашения с Россией», — написала Мендель.

По ее словам, высказывание Мерца стало откровенным посланием из Берлина о том, что территориальные уступки могут стать ценой европейского будущего Украины.

Накануне Мерц выразил надежду, что «в какой-то момент» будет заключен мирный договор с Россией. При этом он допустил, что в таком случае «часть территории Украины перестанет быть украинской».

По словам канцлера, Владимир Зеленский должен быть в состоянии сказать своему народу, что «открыл путь в Европу». В связи с этим Евросоюз должен предпринять шаги в отношении Украины, «которые заслуживают доверия, необратимы и которые в конечном итоге приведут к полноправному членству в Европейском Союзе».

