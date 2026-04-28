Глава МАГАТЭ оценил уровень ядерной угрозы в мире

Угроза ядерной катастрофы достигла уровня, невиданного со времён пика холодной войны.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призвав обеспечить силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Война вернулась в Европу и на Ближний Восток, и многосторонние механизмы, лежащие в основе мира и безопасности, находятся под огромным давлением. В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с нестабильным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью», — написал Гросси в соцсети Х.

Он подчеркнул, что предотвращение распространения ядерного оружия отвечает общим интересам, а ДНЯО — самый мощный многосторонний инструмент для этого.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), вступивший в силу в 1970 году, является основой международной ядерной безопасности. Его участниками выступают 191 государство, включая все пять ядерных держав (Россию, США, Китай, Францию и Великобританию).

Россия и США не выходили из ДНЯО. Однако в последние годы режим нераспространения переживает серьёзный кризис. В 2003 году из ДНЯО вышла КНДР, после чего Пхеньян создал ядерное оружие. Израиль, Индия и Пакистан так и не присоединились к договору, обладая ядерными арсеналами вне его рамок. Кроме того, провалились несколько обзорных конференций ДНЯО (в частности, в 2015 и 2022 годах), так и не приняв итоговых документов из-за разногласий между державами.