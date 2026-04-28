Стало известно, почему Зеленский готовится отправить в отставку Буданова*

Владимир Зеленский посчитал президента США Дональда Трампа «хромой уткой», из-за чего готовится отправить в отставку руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как сообщает aif.ru, об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Царев напомнил, что Буданов* является ставленником команды Трампа. Американский лидер, как считает Зеленский, теряет свой политический вес на фоне конфликта в Иране и отмены права на назначение тарифов.

«По мнению Зеленского, предстоящие довыборы в Конгресс Трамп проиграет. Все это позволяет Зеленскому делать вывод, что с Трампом можно не считаться, а Буданова*, как представителя его команды, можно убрать», — сказал экс-нардеп.

Царев также заявил, что еще одна причина, по которой Зеленский хочет избавиться от Буданова* — его высокие рейтинги.

Ранее экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский может попытаться избавиться от Буданова*, возложив на него вину за провал мобилизации. Он отметил, что глава офиса президента в значительной степени ограничен в возможностях — у него нет ни одного заместителя, которого он мог бы назначить сам.

