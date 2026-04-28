Украина продемонстрировала неблагодарность в отношении Израиля, своего партнера и союзника, заявил глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер. Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, отношения Украины и Израиля значительно ухудшились на фоне скандала с российским зерном, поступающим в порты Хайфы.

Стороны позволили себе ряд резких высказываний в адрес друг друга, в частности, Владимир Зеленский анонсировал санкции против Израиля, а глава МИД Украины Андрей Сибига пообещал предпринять жесткие меры, если израильское правительство не прекратит закупать зерно в Запорожье и Херсонской области.

Глава израильского МИД Гидеон Саар, в свою очередь, подчеркнул, что обвинения лишены оснований.

«Помните, как мы помогали Украине в начале [конфликта]? Мы создавали госпитали, отправляли боеприпасы, каски, системы раннего предупреждения и многое другое. А сегодня Украина угрожает ввести санкции против Израиля. Вот что такое неблагодарность в двух словах», — отметил Вольдигер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге в Кремле сообщил ранее, что Москва считает спор вокруг зерна вопросом двусторонних израильско-украинских отношений и советует сторонам самостоятельно разобраться с ним.