Трамп снова нарушил королевский протокол на встрече с Карлом III

Свободная пресса

Дональд и Мелания Трампы приняли короля Карла III и королеву Камиллу в Белом доме. Как пишут СМИ, президенту США не потребовалось много времени, чтобы отступить от королевского протокола.

Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Карлом III
После прибытия на Южную лужайку Белого дома стороны обменялись приветствиями. Трамп крепко пожал руку Карлу, а первая леди поцеловала Камиллу в обе щеки.

Дальше все направились внутрь резиденции на чай в Зеленой комнате и экскурсию к ульям на Южной лужайке. Именно в этот момент американский лидер похлопал короля по плечу. Неписаное правило королевского этикета гласит — не следует первым инициировать физический контакт с членами королевской семьи.

Ранее специалист по чтению по губам Никола Хиклинг заявила, что президент во время короткого разговора упомянул субботнюю стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома.