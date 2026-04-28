Трамп нарушил королевский протокол на встрече с Карлом III

Дональд и Мелания Трампы приняли короля Карла III и королеву Камиллу в Белом доме. Как пишут СМИ, президенту США не потребовалось много времени, чтобы отступить от королевского протокола.

После прибытия на Южную лужайку Белого дома стороны обменялись приветствиями. Трамп крепко пожал руку Карлу, а первая леди поцеловала Камиллу в обе щеки.

Дальше все направились внутрь резиденции на чай в Зеленой комнате и экскурсию к ульям на Южной лужайке. Именно в этот момент американский лидер похлопал короля по плечу. Неписаное правило королевского этикета гласит — не следует первым инициировать физический контакт с членами королевской семьи.

Ранее специалист по чтению по губам Никола Хиклинг заявила, что президент во время короткого разговора упомянул субботнюю стрельбу на ужине для корреспондентов Белого дома.