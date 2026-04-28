Россия может стать ключевым посредником между США и Ираном

Тегеран стремится к мирным переговорам и готов принять посредническую роль Москвы в разрешении конфликта на Ближнем Востоке. Так считает директор центра исследований Ближнего Востока в Фуданьском университете (КНР) Сунь Дэган, пишет Global Times.

По словам эксперта, визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Санкт-Петербург и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным — яркое подтверждение этой позиции. Аракчи также посещал Пакистан и Оман, встречаясь с ключевыми посредниками. Сунь Дэган отметил, что Иран не изолирован на международной арене, и зарубежные визиты его министра это демонстрируют.

США и Иран задумались о возвращении к статус-кво до конфликта

Эксперт добавил, что ни США, ни Иран сейчас не заинтересованы в затяжном конфликте. Однако между ними сохраняются глубокие разногласия по основным требованиям. Каждая сторона ждёт, пока другая уступит первой в сложившейся тупиковой ситуации. Россия уже давно выступает одним из посредников в иранском вопросе.

Москва неоднократно заявляла о готовности помочь в урегулировании конфликта дипломатическими средствами. Встреча Путина и Аракчи в Петербурге прошла в понедельник. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал переговоры полезными. Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Россию за солидарность.