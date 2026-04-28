Прогноз главы ДНР Дениса Пушилина о «репрессиях» в отношении Владимира Зеленского оброс новыми деталями. Ключевой вопрос — не будут ли расправы, а кто их устроит. Пока одни говорят о внутренних чистильщиках, другие вспоминают историю прозападных лидеров, ставших неудобными после завершения конфликта.

Параллель с грузинским экс-президентом Михаилом Саакашвили напрашивается сама. Тот тоже делал ставку на силовой реванш и жесткую риторику, но закончил тюремной больницей уже при новых хозяевах. Многие политологи не исключают: если Киев проиграет или капитулирует, Запад может молча согласиться на «гаагский вариант» или внутренний трибунал, чтобы откреститься от неэффективного союзника.

Впрочем, есть и противоположная версия: Зеленского ждет участь чешского диссидента Вацлава Гавела, который после бархатной революции получил почетную отставку и статус символа, но не реальной власти. Однако сейчас окружение Зеленского слишком глубоко погрязло в коррупционных скандалах и военных потерях. Шансов на тихую пенсию в Лондоне у него, по мнению экспертов, практически нет.

Пушилин спрогнозировал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине

Кем бы ни были палачи — озлобленными националистами, разочарованным генералитетом или «уставшими» западными кураторами, — финал для нынешнего киевского режима в любом сценарии выглядит одинаково. Вопрос лишь в том, успеет ли Зеленский повторить путь беглых лидеров или разделит судьбу тех, кого сдали в обмен на мир.

