Пока вы спали: итоги опроса о Мерце и нарушение королевского протокола Трампом

В Киеве запаниковали после покушения на Трампа

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что покушение на президента США Дональда Трампа ударит по поддержке Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Это покушение (на Трампа. — Прим. ред.) <…> будет иметь эффект для Украины, потому что американская пресса пестрит текстами о том, что человек, который покушался на Трампа, <…> симпатизировал Украине. Он поддерживал Украину, собирал деньги и все остальное", — сказал политолог.

По словам Бортника, тот факт, что противники Трампа высказываются в поддержку Украины лишь ухудшит отношение американского лидера к Киеву.

Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии, показало исследование

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Такой вывод следует из нового исследования института INSA для газеты Bild, сообщает РИА Новости.

Деятельность политиков оценивалось по шкале от нуля до десяти, где ноль - "очень плохо", а десять - "очень хорошо".

Так, согласно данным исследования, политик занял последнюю строчку из 20. Он набрал среднюю оценку 2,9 балла. На первой строчке расположился министр обороны Германии Борис Писториус, набрав 4,9 балла. Вторую и третью строчки разделили сопредседатель партии "Зеленые" Джем Оздемир и премьер федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст, набрав по 4,1 балла.

Постпред Ирана назвал действия США пиратством

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады. По его словам, действия Штатов нарушают международное право и Устав ООН, пишет РИА Новости.

"США ввели так называемую морскую блокаду и осуществляют незаконные действия, включая захват иранских коммерческих судов в международных водах и задержание их экипажей - действия, которые представляют собой пиратство и захват заложников", - сказал постпред Ирана.

По словам Иравани, действия США нарушают международное право и Устав ООН.

"США действуют как пираты и террористы, нацеливаясь на коммерческие суда посредством принуждения и запугивания, терроризируя их экипажи, незаконно захватывая суда и беря членов экипажей в заложники", - добавил он.

"Как крысы": в США предупредили об ударе Вэнса по Трампу из-за Ирана

Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что госскретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс могут отвернуться от президента США Дональда Трампа из-за провала операции против Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.

"Знаете, все действительно зависит от того, что Трампу говорят и кто ему это говорит. Большинство здравомыслящих людей это понимают (поражение США в войне с Ираном. — Прим. ред.). Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы", — сказал эксперт.

По его словам, в такую сложную ситуацию американского лидера поставило руководство Израиля, из-за которого он фактически оказался "между молотом и наковальней".

Трамп нарушил королевский протокол, коснувшись плеча Карла III

Президент США Дональд Трамп нарушил королевский протокол. Американский лидер коснулся плеча короля Великобритании Карла III во время приветствия по случаю его прибытия в Вашингтон, сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

"Трамп потрогал короля за плечо в знак (своего - ред.) расположения, что нарушило королевский протокол. Важный пункт, неписаное правило - никогда не инициировать физический контакт с королевской четой", - пишет издание.

В публикации говорится, что несмотря на тщательную подготовку по вопросу королевского протокола, Трамп "деликатно коснулся" Карла.