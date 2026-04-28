В покушении на Трампа разглядели последствия для Украины
Покушение на президента США Дональда Трампа способно ударить по поддержке Украины. Последствия для Киева разглядел украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, американская пресса «пестрит» информацией о том, что стрелок симпатизировал Украине и отправлял деньги в поддержку ее армии.
«Я не думаю, что это радикально повлияет, конечно, на отношение Трампа к Украине, но сохранит высокий уровень скрытого негатива в отношении Украины», — сказал он.
Ранее стало известно, что стрелок перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение.