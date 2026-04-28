Британский король Карл III прибыл в США в четырехдневным визитом

Британский король Карл III и королева Камилла прибыли в США с четырехдневным государственным визитом. Это первый визит британского монарха после вступления на престол и первый государственный визит королевской семьи с 2007 года.

У южного портика Белого дома их встретили президент Дональд Трамп с супругой Меланией. Королева Камилла выбрала для встречи символичную брошь с изображением американского и британского флагов - подарок королеве Елизавете II во время ее визита в США в 1957 году.

Сразу после рукопожатия и церемонии фотографирования Трамп похлопал Карла III по плечу. Это нарушило негласно правило, по которому физический контакт с членом королевской семьи недопустим.

Впрочем, сам король, судя по всему, не возражал против этого. Как заметила британская газета Daily Mail, действие главы Белого дома стоит расценивать как "политический жест", демонстрирующий расположение.

После чайной церемонии в Белом доме Трамп с супругой показали королевской чете новый улей в виде копии Белого дома, установленный на южной лужайке. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до 15 килограммов меда ежегодно.

Трамп откровенно наслаждался обществом монаршей особы. Как тут не вспомнить, что критики очень часто обвиняют американского президента в "королевских замашках". А плакаты с надписями "Кинг Трамп" стали привычными на протестных митингах.

Британские СМИ называют эту поездку самым важным зарубежным визитом Карла III. Он призван напомнить о глубине "особых отношений" Вашингтона и Лондона, которые сейчас испытывают серьезные трудности.

На второй день состоялось главное событие визита - король выступил перед совместным заседанием Конгресса США. Агентство Reuters отмечает, что текст выступления был написан при консультации с британским правительством, но "по большей части составлен самим Карлом III". В ходе своей речи Карл III затронул три ключевые темы: НАТО, Ближний Восток и Украину. Король подчеркнул, что США и Британия в течение последних 250 лет не всегда соглашались по всем вопросам, однако "всегда находили способы объединиться".

Примечательно, что основная двусторонняя встреча короля с Трампом прошла без камер. Как сообщила The Guardian, на этом настояли британские чиновники, которые опасались повторения февральской истории 2025 года, когда Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс публично отчитали Владимира Зеленского в Овальном кабинете перед прессой. На всех мероприятиях короля сопровождает министр иностранных дел Иветт Купер. Таким образом Лондон решил подстраховаться. Ведь Трамп в любой момент может припомнить, что Британия отказалась участвовать в операции против Ирана. Главная задача Купер - сглаживать любые неловкие моменты. "Она готова встать на защиту короля, стать для него живым щитом, если Трамп начнет критиковать Британию", - отмечает The Guardian.