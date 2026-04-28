Рубио признался, что ни разу не говорил с главой МИД Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ещё ни разу не контактировал с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, сообщает РИА Новости. В интервью Fox News американский дипломат пояснил, что в иранской системе долгое время действовал запрет на прямые переговоры с американцами.

По его словам, он никогда не разговаривал с иранским коллегой, и тот редко общался с представителями США — в основном это были непрямые контакты.Рубио добавил, что за последние несколько недель были некоторые прямые контакты.

Они стали возможны в связи со встречами, которые состоялись в Исламабаде. Однако такие контакты остаются очень редкими, конфиденциальными и происходят только через одного или двух человек в иранской системе.

Напомним, США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев.