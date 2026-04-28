Стармер предупредил британцев о росте цен из-за Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что последствия войны в Иране могут повлиять на повседневные расходы и планы британцев. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

По его словам, при сохранении негативной экономической динамики жители страны могут пересмотреть направления для отдыха и структуру покупок в супермаркетах. Вопросы влияния внешних факторов на внутренний рынок будут рассмотрены на заседании чрезвычайного правительственного комитета Cobra, назначенном на 28 апреля.

Ранее газета The Times сообщала, что британские власти готовят меры на случай перебоев с поставками продовольствия и напитков. В обсуждениях участвуют представители канцелярии премьер-министра, Минфина и Минобороны.

Среди рисков рассматривается возможное перекрытие Ормузского пролива, что может привести к дефициту углекислого газа, используемого в пищевой промышленности. Также прогнозируется рост цен на топливо, включая авиационный керосин, что может отразиться на стоимости авиаперевозок в период летних отпусков.

Правительство Великобритании оценивает различные сценарии развития ситуации, включая влияние на логистику и цепочки поставок, поскольку любые перебои в международной торговле напрямую отражаются на стоимости товаров и уровне инфляции внутри страны.