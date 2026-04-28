В Финляндии предложили Европе ввести санкции против самой себя

Странам Европы следует ввести санкции против самой себя. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Так он прокомментировал новые санкции Европейского союза (ЕС) против России.

«Ей следует наложить санкции на саму себя за нарушение международного права, разжигание войны против России и игнорирование многочисленных нарушений международного права Израилем», — заявил собеседник агентства.

Ранее Мема заявил, что 20-й пакет санкций ЕС ударит по Украине.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.