Журналист американской газеты Wall Street Journal Боян Панчевски обвинил власти Дании в сокрытии информации о причастности Украины к подрывам газопроводов "Северные потоки". В своем расследовании он утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был осведомлен о плане и дал согласие на его реализацию.

В интервью датской газете Berlingske Панчевски заявил, что информация о возможной причастности Украины к взрывам на газопроводах стала известна вскоре после инцидента, однако власти Дании не раскрыли эти данные, опасаясь геополитических последствий.

"Наступила полная тишина... Мы знаем то, что они знали, а именно, что это была Украина. И они это утаили," - отметил журналист.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили версию о целенаправленной диверсии. Оператор газопроводов Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях, и сроки их ремонта остаются неопределенными.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма, в то время как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия неоднократно запрашивала информацию по взрывам, но не получала ответов. Ситуация вокруг "Северных потоков" продолжает вызывать международные споры и вопросы о прозрачности расследований.