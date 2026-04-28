Европе пригрозили «ядерной зимой» из-за действий Финляндии

Планы Финляндии по отмене запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление «ядерной зимы» по всей Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.

По его словам, подобный шаг Хельсинки не сделает Европу безопаснее. В связи с этим организация относится к снятию запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии «критически», подчеркнул он.

«Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом. Мы солидарны с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в своей стране», — сказал Эбленкамп.

В России прокомментировали возможное появление ядерного оружия в Финляндии

Ранее предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.