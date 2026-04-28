Фон дер Ляйен ответила на жесткий ультиматум блока Мерца

Европейская комиссия (ЕК) готова к переменам в сфере бизнеса. Об этом завила глава организации Урсула фон дер Ляйен после того, как консервативный блок канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдвинул ей жесткий ультиматум, пишет Politico.

«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», — сказала она.

Руководитель ЕК сделала это заявление после закрытого заседания в Берлине. В нем приняли участие депутаты консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем.

Уточняется, что консерваторы на встрече хотели выдвинуть Фон дер Ляйен требования по сокращению «обременительных правил ЕС», которые сжимают в тиски немецких предпринимателей.

Документ консерваторов предполагает 27 пунктов, в которых содержатся призывы к ЕК. Одна из инициатив заключается в том, что необходимо создать надзорный орган с «фундаментальным правом вето» на любые новых предложения Европейского союза.

24 апреля Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. По словам политика, вместо этого нужно начать сокращать расходы.