На Украине произойдет вспышка насилия после завершения конфликта. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

В связи с этим он предложил ввести смертную казнь за насилие в отношении детей, похищения, пытки, заказные убийства и крупномасштабную коррупцию. Политик также подчеркнул, что при совершении преступления статус ветерана должен быть не смягчающим, а отягчающим обстоятельством.

Ранее Дубинский раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточное принуждение украинского лидера Владимира Зеленского к миру. По его словам, из-за бездействия американцев Зеленский спокойно заявляет, что «Трамп ему не указ, а Украине — не гарант».