Колумнистка газеты Bild Юлия Рус сравнила Германию с горбатым китом Тимми, который уже более месяца назад застрял на мелководье в Балтийском море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рус, Германия напоминает этого кита в «неповоротливости и бессилии». Она добавила, что вся страна, как и горбатый кит, не могут сдвинуться с места и просто ожидают каких-то положительных изменений.

«Это также наше отражение. Отражение страны, которая <...> сбилась с курса. Застрявшая на мелководье, в экономическом тупике. Так же, как у Тимми собственный вес его тела сдавливает внутренние органы, на нас давит бремя налогов, бюрократии и регулирования. Кит в иле – и страна, надеющаяся на грандиозный реформаторский рывок. Человек и животное ждут чуда», — написала она.

Ранее стало известно, что консервативный блок «Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии» планирует потребовать от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ускорения реформ и смягчения регуляторных норм в Евросоюзе.