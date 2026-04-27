В суде раскрыли, как обвиняемый в покушении на Трампа планировал убить его

Учитель из Калифорнии Томас Аллен намеревался застрелить президента США Дональда Трампа из дробовика, заявила на суде представитель обвинения. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, обвиняемый проехал через всю страну с тем, чтобы убить из дробовика президента США.

Напомним, что в ночь на 26 апреля вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами мужчина попытался пройти через оцепление с тем, чтобы попытаться убить одного из высокопоставленных чиновников, приглашенных на торжественный прием в отеле Washington Hilton.

Секретная служба оперативно отреагировала на его попытку — задержала нападавшего, экстренно эвакуировала Трампа и его супругу. Во время захвата один из силовиков получил ранения — от смерти его спас бронежилет.

Американские СМИ широко комментировали инцидент, в частности, обращали внимание на то, что в этом же отеле была предпринята попытка покушения на 40-го президента США Рональда Рейгана.

После покушения на главу государства система безопасности отеля была значительно усилена. Это отметил и Трамп — по его словам, охрана сработала существенно лучше, чем во время нападения на него в Батлере в Пенсильвании.

По мнению военных экспертов, нападение на действующего лидера не было постановочным — у стрелявшего были серьезные мотивы, в частности, он был недоволен тем, что Трамп прекратил поддержку Украины.