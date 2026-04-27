В США откровенно высказались о переговорах с Ираном

Каждый раз, когда президент Соединенных Штатов Дональд Трамп говорит, что Иран якобы умоляет о сделке, это означает, что о сделке умоляет Вашингтон. Таким образом о переговорах США с Тегераном откровенно высказался американский юрист и политический обозреватель Роберт Барнс в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Каждый раз, когда он [Трамп] говорит, что Иран сам выходит на связь для переговоров, это мы звоним и просим о встрече. И так во всем. Иран на протяжении всего этого процесса вел себя крайне последовательно», — признал эксперт.

По мнению Барнса, Штаты просто перекладывают ответственность за переговоры на Иран.

Ранее стало известно, что Иран выдвинул США новое требование для завершения войны. Утверждается, что Тегеран представил новое предложение — прекратить нападения на суда в Ормузском проливе в обмен на полное прекращение войны, включая снятие США блокады иранских портов и отсрочку переговоров по ядерной программе.