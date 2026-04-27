МИД Израиля резко ответил на связанное с Россией обвинение Украины

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко ответил украинскому коллеге Андрею Сибиге на его обвинение в закупке Израилем зерна из новых регионов России.

Свой ответ он опубликовал в соцсети Х.

«Уважаемый министр, дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся в Twitter или в СМИ. Обвинения не являются доказательствами, а доказательства, подтверждающие эти обвинения, еще не представлены», — сказал он.

По его словам, Сибига также не подал соответствующее заявление, решив сразу обратиться к соцсетям. Министр пообещал, что вопрос с российским зерном будет рассмотрен.

До этого МИД Украины вызвал посла Израиля из-за закупок страной российского зерна из новых регионов.