Король Великобритании Карл III прибыл в США на встречу с Трампом

Король Великобритании Карл III прибыл с визитом в США, чтобы встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что после встречи с Трампом король выступит перед американским конгрессом. Сама встреча пройдет в Белом доме.

Самолет с монархом уже прибыл на объединенную базу Эндрюс морской авиации США. Там Карла III встретил глава службы протокола Белого дома Моника Кроули и британский посол в США Кристиан Тернер. Вместе с королем прибыла его супруга Камилла.

Ранее СМИ сообщили, что Карл III хочет повлиять на Трампа в вопросе конфликта на Украине.