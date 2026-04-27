Левитт сделала неожиданное признание на фоне покушения на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе традиционного брифинга сделала неожиданное признание — заявила, что уже второго ребенка рожает на фоне покушений на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, первый ребенок у нее появился на свет 10 июля 2024 года, за три дня до покушения на Трампа на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания.

Второй ребенок, заметила Левитт, должен появиться в ближайшее время. Она добавила, что уже собиралась уйти в декрет, но вынуждена была остаться на службе на некоторое время в связи с инцидентом со стрельбой на приеме в отеле, на котором присутствовали американский лидер, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники.

«Конечно, совпадение безумное, оба ребенка и две попытки покушения на президента», — констатировала пресс-секретарь.

Напомним, что за несколько часов до стрельбы в отеле Левитт сделала интригующее заявление о повестке приема. По ее словам, Трамп будет шутить, смеяться, «стрелять» — резко высказываться об оппонентах.

После нападения ее слова, как отмечают СМИ, стали восприниматься в другом ключе — как предсказание грядущего покушения на президента США.