Стало известно, какое наказание грозит стрелявшему на приеме с Трампом

Федеральный суд в Вашингтоне предъявил учителю из Калифорнии Коулу Аллену, устроившему стрельбу на приеме в Washington Hilton, обвинения в покушении на жизнь президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 26 апреля во время масштабного приема, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники.

Вооруженный дробовиком, пистолетом и ножами мужчина предпринял попытку прорваться через оцепление и осуществить покушение на гостей. Секретная служба предотвратила преступление и задержала нападавшего. Пострадал один из силовиков, его жизнь спас прочный бронежилет.

По данным агентства, заседание по делу учителя продлилось 13 минут. Стрелявшему вменили покушение на убийство президента, перевозку оружия, его незаконное использование.

Судья отметил, что нападавшему грозит максимальное наказание — пожизненное заключение, оставил его под арестом. Кроме того, он назначил дату следующего слушания на 30 апреля.

Ранее сообщалось, что в 2024 году злоумышленники предприняли три попытки покушения на Трампа. Нападение в отеле стало четвертой попыткой как таковой и третьей, при которой президенту угрожала реальная опасность.