Трамп резко отреагировал на шутку телеведущего про Меланию

Руководству телеканала ABC следует немедленно уволить телеведущего Джимми Киммела за неуместную шутку о внезапно «овдовевшей» первой леди США Мелании Трамп, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне в Washington Hilton во время масштабного приема произошла стрельба — учитель из Калифорнии предпринял попытку совершить покушение на высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Инцидент вызвал бурную реакцию в массмедиа — часть СМИ высмеяла американского лидера, часть сухо транслировала новости, связанные с историей. Кроме того, на фоне ЧП журналисты обсуждали различные высказывания и действия известных лиц, сделанные до мероприятия.

В частности, особый интерес вызвал скетч Джимми Киммелла, «прославившегося» грубыми шутками на фоне истории с убийством консервативного активиста Чарли Кирка.

Пародия, в которой телеведущий сравнил первую леди США со вдовой, ожидающей наследства, в первые дни после выхода в свет не вызвала особенной реакции у общества, но после инцидента привлекла внимание влиятельных лиц США.

Трамп отметил, что Джимми Киммел сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление. Он добавил, что обычно люди не стали бы реагировать на скетчи шоумена, но в свете произошедшего его слова уже за гранью допустимого.

«Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC», — подчеркнул американский лидер.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп в ультимативной форме потребовала от телеканала ABC принять меры в отношении Киммела. Она также подчеркнула, что выступления телеведущего ведут американское общество к разделению.