Сийярто войдет в состав нового парламента Венгрии

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто войдет в состав нового парламента страны — в скором времени он покинет свой текущий пост. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

Как рассказал лидер партии «Фидес» Гергей Гуйяш, его партия получила 44 депутатских места в парламенте страны, одно из которых достанется Сийярто. При этом он также добавил, что партия ставит перед собой задачу обеспечить Венгрии наличие «нормальной оппозиции» в парламенте.

«Мы поддержим все хорошие предложения, но будем бороться с произволом и даже стремлением к произволу правящей партии, обладающей более чем двумя третями голосов, и дадим понять, что избиратели не дали им мандат на это», — заявил Гуйяш.

Ранее стало известно, что будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан также займет пост вице-премьера.