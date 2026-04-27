Депутаты Верховной рады готовятся сложить мандаты из-за перспектив мирного соглашения с Россией. Об этом сообщила нардеп Лариса Билозир.

По её словам, которые приводит украинское издание «СТРАНА.ua», парламентарии опасаются, что на них лижет ответственность за ратификацию этого соглашения.

«Мы теряем очень много депутатов», — сказала Билозир.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о паузе в диалоге по Украине, вызванной занятостью США в Иране.