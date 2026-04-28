Трамп хочет уволить популярного в США телеведущего за шутку о первой леди

Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства телекомпании ABC немедленно уволить популярного ведущего и комика Джимми Киммела за высказывание в адрес супруги американского лидера.

"Это уже слишком. Джимми Киммел должен быть немедленно уволен", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он раскритиковал поведение комика, который на прошлой неделе в своем шоу заявил, что первая леди "сияет, как вдова, недавно потерявшая мужа".

Ранее на реплику ведущего отреагировала сама Мелания, опубликовав в соцсети X (заблокирована в России) пост, в котором отметила, что "этот монолог о моей семье не является юмором".

"Такие люди, как Киммел, не должны иметь возможность каждую ночь заходить в наши дома и распространять ненависть", - добавила первая леди, назвав ведущего "трусом" и призвав телеканал "принять меры".

Комментарии ведущего были раскритикованы и другими известными в США лицами. В частности, высокопоставленный чиновник Белого дома Джеймс Блэр назвал слова Киммела призывом к "насилию" в отношении политических фигур.

Это не первый случай, когда ведущий подвергается яростной критике со стороны администрации Трампа.

В сентябре прошлого года звезду "ночных шоу" обвинили в "танцах на костях" после убийства сторонника Трампа Чарли Кирка. Тогда компания Disney, которой принадлежит телеканал ABC, сняла шоу с эфира. Но за этим последовали обвинения со стороны общественности в цензуре. Спустя неделю Киммел вернулся в эфир.

Трамп назвал отстранение комика "отличной новостью для Америки", а затем осудил его возвращение к "фейковым новостям ABC".