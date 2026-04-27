Будущий премьер Венгрии обратился к налоговикам по поводу олигархов

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр, который вскоре станет премьер-министром Венгрии, призвал руководителей полиции, налоговой службы и коммерческих банков не допустить вывода за рубеж крупных финансовых средств олигархами, близкими к нынешнему руководству страны. Об этом сообщает ТАСС.

Мадьяр напомнил, что 25 апреля кредитные организации остановили несколько подозрительных транзакций на миллиарды форинтов, которые были связаны с окружением главы ведомства премьер-министра Антала Рогана.

С того момента также были заблокированы аккаунты нескольких подставных лиц, рассказал Мадьяр.

Он добавил, что заблокировать переводы можно только на несколько дней. Поэтому лидер партии "Тиса" призвал председателя Национального налогового и таможенного управления подать заявление в полицию по поводу замороженных транзакций, о которых сообщили банки, чтобы следственные органы смогли выяснить происхождение средств.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источники в партии "Фидес" сообщила, что ближайшее окружение уходящего в отставку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана начало выводить активы за рубеж после его проигрыша на парламентских выборах.