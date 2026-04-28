Белый дом сообщил о новом предложении Ирана по переговорам

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской администрации.

По данным газеты, Трамп не стал отвергать идею Ирана, но обвинил власти страны в нежелании выполнить ключевое требование США — отказаться от обогащения урана. Также сообщается, что Вашингтон намерен выступить с контрпредложением на план Тегерана в ближайшие дни.

США пригрозили Ирану

Первый этап плана Ирана посвящен прекращению войны и получению гарантий отказа от дальнейших военных действий против Исламской Республики и Ливана. На втором этапе стороны обсудят правила управления Ормузским проливом, а на третьем — иранскую ядерную программу.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что американская администрация уже обсудила это предложение, но отказалась «забегать вперед».