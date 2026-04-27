Жители украинского города перекрыли дорогу в знак протеста

В Одессе на юге Украины разгорелся стихийный протест: жители жилого комплекса перекрыли автомобильную дорогу, выражая свое возмущение длительным отсутствием электроснабжения в их домах. Кадры акции протеста были опубликованы украинским изданием «Страна» в официальном Telegram-канале.

На видео видно, как местные жители, уставшие от бесконечных обещаний коммунальных служб, вышли на проезжую часть, требуя немедленного решения проблемы.

Как рассказала одна из возмущенных жительниц микрорайона в беседе с журналистами, ситуация с электричеством в жилом комплексе приобрела катастрофический характер. Свет в домах отсутствует уже на протяжении трех месяцев. Люди вынуждены существовать в условиях, напоминающих блокадные, без возможности полноценно готовить еду, пользоваться бытовыми приборами или отоплением в холодное время года.

Особое возмущение протестующих вызывает позиция энергоснабжающих компаний и местных властей. По словам очевидцев, официальные ответы на обращения граждан сводятся к одному и тому же неутешительному прогнозу: восстановить подачу электричества обещают только зимой, то есть спустя многие месяцы ожидания.

Эта ситуация в Одессе является лишь частным, но очень показательным случаем на фоне системного энергетического кризиса, охватившего Украину. С конца 2025 года в стране начались масштабные проблемы с электроснабжением. Причиной послужили серьезные повреждения энергетической инфраструктуры, в результате чего генерирующие мощности сократились до критических минимумов. В энергетике страны был официально объявлен режим чрезвычайной ситуации, что автоматически ввело особые правила функционирования отрасли и ограничения для потребителей.